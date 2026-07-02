5. Zlot Pojazdów Zabytkowych Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu już w ten weekend. Atrakcji nie zabraknie

To będzie jubileuszowa edycja zlotu.

- Podczas tej edycji na publiczność czekać będą m.in. prezentacja pojazdów zabytkowych, parada klasyków przez Roztocze, pokaz polskiego sobowtóra Chucka Norrisa, Obwoźne Biuro Patentowe Muzeum COP, konkurs na przebrania z czasów PRL-u i lat 90., alpaki, Zlotowa Galeria Wspomnień oraz atrakcje rodzinne. Zlot ma charakter rodzinny, plenerowy i sentymentalny — łączy pasję do dawnych samochodów z wyjątkowym klimatem minionych dekad. Tegoroczna edycja odbędzie się w nowej formule — z mocnym motywem przewodnim, gościem specjalnym, paradą klasyków, czerwonym dywanem dla nagrodzonych pojazdów oraz dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i publiczności. Wydarzenie rozpocznie się prezentacją pojazdów w Zamościu, a następnie uczestnicy wyruszą wspólną paradą do uzdrowiska Krasnobród, gdzie odbędzie się główna część imprezy- informuje organizator wydarzenia - Tomasz Pakuła.

To jezioro ma alpejski klimat i jest większe od Wrocławia! Mówi się, że to siostra Como

Autor: Tomasz Pakuła/ Materiały prasowe

Zlot startuje o godz. 12. 00 pod budynkiem Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu, na ul. Weteranów 6.

A w Krasnobrodzie na ul. Wczasowej zaplanowano prezentację pojazdów, spotkanie z alpakami, grill, lody i inne atrakcje

Zobacz też:

2. Zlot Pojazdów Zabytkowych Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu