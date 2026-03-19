Zostań dawcą szpiku i uratuj czyjeś życie. Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji

Personel Oddziału Hematologii z Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu i Fundacja DKMS zapraszają do udziału w wydarzeniu „Zostań Dawcą Szpiku tej wiosny”. Akcję postanowiły zorganizować pielęgniarki oddziału hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego: Agnieszka Szymańska, Kinga Miszczak i Beata Rusinek. Pomysł pojawił się na jednym z nocnych dyżurów. Impulsem do zorganizowania tej akcji była śmierć jednej z pacjentek, która zmarła bo nie znalazła swojego genetycznego bliźniaka. Pomysłodawczynie liczą na to, że w trakcie sobotniego wydarzenia zarejestrują się kolejni potencjalni dawcy szpiku, którzy pomogą w uratowaniu życia chorym na nowotwory krwi.

Szpital Niepubliczny w Zamościu/ Materiały prasowe

- Nie każdy może zostać dawcą, ale każdy może pomóc dotrzeć do tej jednej, właściwej osoby. Zachęcamy mieszkańców Zamościa i okolic do udziału w wydarzeniu oraz do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku - zachęcają organizatorki.

W programie m.in. : koncerty, wspólne zatańczenie Belgijki, parada motocyklowa, losowanie nagród. Dodatkowo Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Łowieckie oraz inne jednostki przygotują darmowe przysmaki. Będą też atrakcje dla dzieci.

Rejestracja dawców będzie polegała na wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z policzka.

