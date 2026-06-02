Zaskakujące zmiany w zamojskim ratuszu. Wiceprezydent Zamościa zrezygnował ze stanowiska.

Wioletta Sawa
2026-06-02 12:08

Marek Kudela, pierwszy zastępca prezydenta Miasta Zamość złożył rezygnację na ręce Rafała Zwolaka. Rezygnacja została przyjęta.

Marek Kudela

Autor: Zamość/ Facebook

Informację o rezygnacji Marka Kudeli z zajmowanego stanowiska ogłoszono na profilu Miasta Zamość.

- Decyzja ta była podyktowana względami osobistymi - informuje UM Zamość.

Obowiązki pierwszego Wiceprezydenta Zamościa zostały rozdzielone.

- Zakres obowiązków Marka Kudeli przejęli Marta Pfeifer, jako I Zastępca Prezydenta Miasta Zamość i Rafał Zwolak oraz Sekretarz Miasta Magdalena Hubala- informuje UM Zamość.

Marek Kudela sprawował nadzór nad wydziałami: oświaty, kultury i sportu,  ewidencji kierowców i pojazdów, turystyki i promocji, spraw społecznych i zarządzania kryzysowego oraz inwestycji miejskich i zamówień publicznych. Był wieloletnim radnym miejskim. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie  na wydziale w Białej Podlaskiej. 

