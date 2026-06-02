Zaskakujące zmiany w zamojskim ratuszu. Wiceprezydent Zamościa zrezygnował ze stanowiska.

Informację o rezygnacji Marka Kudeli z zajmowanego stanowiska ogłoszono na profilu Miasta Zamość.
- Decyzja ta była podyktowana względami osobistymi - informuje UM Zamość.
Obowiązki pierwszego Wiceprezydenta Zamościa zostały rozdzielone.
- Zakres obowiązków Marka Kudeli przejęli Marta Pfeifer, jako I Zastępca Prezydenta Miasta Zamość i Rafał Zwolak oraz Sekretarz Miasta Magdalena Hubala- informuje UM Zamość.
Marek Kudela sprawował nadzór nad wydziałami: oświaty, kultury i sportu, ewidencji kierowców i pojazdów, turystyki i promocji, spraw społecznych i zarządzania kryzysowego oraz inwestycji miejskich i zamówień publicznych. Był wieloletnim radnym miejskim. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale w Białej Podlaskiej.
