Zamojskie szkoły zaprezentowały swoje oferty edukacyjne. Były prezentacje i warsztaty

Podczas wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych. Każda placówka walczyła o zainteresowanie uczestników. Uczniowie mogli skorzystać z wielu atrakcji. Były prezentacje i warsztaty. Można było między innymi zjeść coś smacznego, ozdobić ciasteczka lukrem, wylosować dla siebie nagrodę, spróbować swoich sił w grafice komputerowej, fotografii czy wykonać sztuczne oddychanie na fantomie. Było też upinanie włosów, malowanie paznokci, zaplatanie warkoczyków. Były też pokazy wyposażenia klas mundurowych. Przygotowano też między innymi występy artystyczne i pokazy walki w ringu. Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami z poszczególnych szkół.

Wydarzenie „Twierdza Rozwoju Edukacji” stworzyło okazję dla uczniów do zdobycia kompleksowej wiedzy o możliwościach kształcenia w Zamościu. Targi edukacyjne zorganizował 20.03 Wydział Oświaty Miasta Zamość. Wydarzenie odbyło się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi 8.

Zobacz też:

