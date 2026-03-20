Zamojskie szkoły zaprezentowały swoje oferty edukacyjne. Były prezentacje i warsztaty

Wioletta Sawa
2026-03-20 11:48

W Zamościu zorganizowano Twierdzę Rozwoju Edukacji. To wydarzenie skierowane do uczniów, którzy nie wybrali jeszcze dla siebie szkoły średniej. Młodzi ludzie mieli okazję poznać różne kierunki kształcenia.

Podczas wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych. Każda placówka walczyła o zainteresowanie uczestników. Uczniowie mogli skorzystać z wielu atrakcji. Były prezentacje i warsztaty. Można było między innymi zjeść coś smacznego, ozdobić ciasteczka lukrem, wylosować dla siebie nagrodę, spróbować swoich sił w grafice komputerowej, fotografii czy wykonać sztuczne oddychanie na fantomie.  Było też upinanie włosów, malowanie paznokci, zaplatanie warkoczyków. Były też pokazy wyposażenia klas mundurowych. Przygotowano też  między innymi występy artystyczne i pokazy walki w ringu. Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję porozmawiać  z nauczycielami i uczniami z poszczególnych szkół.

Wydarzenie „Twierdza Rozwoju Edukacji” stworzyło  okazję dla uczniów do zdobycia kompleksowej wiedzy o możliwościach kształcenia w Zamościu. Targi edukacyjne zorganizował 20.03 Wydział Oświaty Miasta Zamość. Wydarzenie odbyło się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi 8. 

