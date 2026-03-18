Zamojskie średnie szkoły zaprezentują swoje oferty edukacyjne. Będzie ciekawie

Wioletta Sawa
2026-03-18 11:03

Wydział Oświaty Miasta Zamość zaprasza uczniów na Twierdzę Rozwoju Edukacji. Wydarzenie już w piątek.

Targi Edukacji 2025

 Wydarzenie ma promować oferty szkół ponadpodstawowych Miasta Zamość. 

- Twierdza Rozwoju Edukacji jest organizowana z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia. Wydarzenie ma na celu prezentację szerokiej oferty ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych, zawodowych i ogólnokształcących oraz placówek zajęć pozaszkolnych- informuje Miasto Zamość.

Twierdza Rozwoju Edukacji odbędzie się 20 marca w nowej hali OSiR, przy ul. Królowej Jadwigi 8.

Wydarzenie startuje  o godzinie 9:00 i potrwa do 13:00.

Targi Edukacyjne Zamość 2025

Galeria zdjęć 79