Przed nami "Zamość na okrągło". To impreza dla fanów adrenaliny

To będzie wielkie wydarzenie motoryzacyjne w Zamościu. Impreza przyciągnie fanów dwóch i czterech kółek. Zobaczymy kaskaderskie występy motocyklistów, stare samochody. Będą też atrakcje dla miłośników sportu. Nie zabraknie też dobrej muzyki i konkursów.

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- Zapraszamy na 10. jubileuszową edycję największej motoryzacyjnej imprezy w Zamościu- "Zamość na okrągło". Zaczynamy o godz. 12.00 na terenach zielonych przy parku miejskim. Na skateparku rozpoczną się też pokazy i warsztaty. Zapraszamy na nie wszystkich sportowych freaków. O godz. 13.00 startują chłopaki z Freestyle Family. To będą trzy pokazy, które nasi mieszkańcy i turyści bardzo lubią. Wśród nowości- będą przejazdy Monster Truckiem, będzie wystawa samochodów amerykańskich, loty śmigłowcem, symulator jazdy bolidem. Będą konkursy jedzenia na czas. W tym roku kobiety będą jadły hamburgery, a mężczyźni- pizzę. Warto być z nami bo to jest 10. edycja, więc warto świętować jubileusz. Będzie tort jubileuszowy. Będą superkoncerny na Rynku Wielkim. "Zamość na okrągło" to impreza dla każdego, dla małych i dużych. Dzieci też znajdą coś dla siebie. Mamy bardzo dużo atrakcji w tym roku. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie - mówi Guta Jasińska z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Zamość.

W programie też strefa wystawców od godz. 12 do 18.00.

Organizatorami wydarzenia są: Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu oraz Miasto Zamość.

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