Zamojski Park Miejski zaprasza na swoje urodziny. Przygotowano wiele wydarzeń

Obchody jubileuszu rozpoczną się o godz. 12.00 parkowym biegiem na orientację. Będą też inne atrakcje.

- Będzie się można udać na sentymentalny spacer alejkami parku, aleją kasztanowców i aleją lip- to są te miejsca, które zawsze bardzo mocno przyciągają. Będzie też potańcówka retro, tort z okazji urodzin. Będzie możliwość zwiedzenia kojca. Tych atrakcji będzie naprawdę sporo. Świętowanie stulecia parku to naprawdę wyjątkowa okoliczność. Myślę, że mieszkańcy Zamościa doskonale rozumieją, że ta przestrzeń była i jest wyjątkowa. Od samego początku powstania parku po lata wojenne, przez momenty, kiedy Zamość się zmieniał i rozwijał ten park był z nami cały czas. Dlatego właśnie chcielibyśmy, aby wszyscy ci, którzy byli w parku, dorastali tam, chodzili tam na randki i spotkania zechcieli wziąć udział w przygotowanych wydarzeniach. Warto przyjść i razem świętować setne urodziny zamojskiego Parku Miejskiego. Zapraszamy wszystkich- mówi Rzecznik prasowy UM Zamość- Jacek Bełz.

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Zamojski Park Miejski jest wyjątkowy.

- Jest uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Zawdzięczamy to Walerianowi Kronebergowi, architektowi zieleni i urbaniście, który stworzył od podwalin założenie parkowe. Władze miasta ogłosiły konkurs razem z Towarzystwem Ogrodniczym w Warszawie na stworzenie wyjątkowej przestrzeni dla mieszkańców Zamościa. Prace trwały wiele lat, trzeba było wykorzystać tereny poforteczne na przestrzeń miejską. Powołano ogrodnika miejskiego i w 1926 roku uznajemy, że park został oddany dla Zamościan jako miejsce odpoczynku- dodaje Jacek Bełz.

W ramach wydarzenia odbędzie się wykład „Zamojski Park – dzieje miejsca”,będzie prezentacja archiwalnych fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego oraz pokaz tańca na szarfie. Dla dzieci zaplanowano warsztaty, pokazy, gry terenowe i wiele innych niespodzianek.

Urodziny parku miejskiego zakończą o godz. 21.30 pokazem laserowym.

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