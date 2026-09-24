Zamknięty zostanie jeden odcinek ulicy Peowiaków. Autobusy MZK zmienią częściowo trasy

Samo rondo będzie przejezdne przez cały czas trwania inwestycji. Natomiast skrzyżowanie z ulicą Przemysłową, które ma być przebudowane na rondo również za jakiś czas zostanie z ruchu wyłączone. Wykonawca ma umożliwić dojazd mieszkańcom czy samochodom zaopatrzenia sklepów i lokali usługowych.

Wykonawca zdecydował się na wyłączenie części jezdni zamiast wprowadzenia ruchu wahadłowego

- Zamknięcie tego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji robót. Ruch będzie się odbywał objazdami. Pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników czy mieszkańców osiedla- mówi Marcin Basak- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zamościu.

Busiarz zignorował znaki i mknął prosto pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

Zmianie ulegną trasy przejazdów autobusów miejskich.

𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟯, 𝟰, 𝟭𝟬, 𝟭𝟰, 𝟯𝟭, 𝟯𝟯 Autobusy jadące od ul. Piłsudskiego będą kursować objazdem przez: ul. Przemysłową → Kilińskiego → 11 Listopada → Prostą → Wyszyńskiego → rondo Rady Europy → ul. Peowiaków → ul. Partyzantów. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟱𝟰 𝙞 𝟱𝟲 Autobusy jadące od ul. Piłsudskiego będą kursować objazdem przez: ul. Przemysłową → Kilińskiego → 11 Listopada → Monte Cassino 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟭𝟲, 𝟭𝟴 𝙞 𝟰𝟵 Kursy zostaną skrócone do Piłsudskiego Planty / Rondo Jana Zamoyskiego. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙖 „𝘽” Autobusy od ul. Kilińskiego pojadą przez ul. 11 Listopada i Prostą do ul. Wyszyńskiego, z pominięciem ul. Przemysłowej. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟬, 𝟮, 𝟳 𝙞 𝟭𝟭 Autobusy jadące od ul. Szczebrzeskiej będą kursować objazdem przez: ul. Altanową → Sienkiewicza → Żdanowską (rondo Stanisława Witeszczaka) → Krysińskiego → Okopową → ul. Partyzantów, z pominięciem ulic Podgroble, Kr. Jadwigi i Akademickiej. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟴, 𝟭𝟱, 𝟯𝟱, 𝟰𝟬, 𝟰𝟮, 𝟰𝟰, 𝟰𝟳 𝙞 𝟱𝟱 Wybrane kursy pozostaną na trasie przez ul. Łukasińskiego

Z powodu utrudnień na ul. Peowiaków dla kierowców wyznaczono objazdy ulicami Przemysłową, Kilińskiego, 11 Listopada i Prostą. Jednak kierowcy , dla ominięcia zamkniętego odcinka, będą poruszać się też m.in. ulicą Partyzantów i Łukasińskiego.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną zjazdy, zatoki autobusowe, miejsca postojowe oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Pojawi się rondo. Zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa, gazociągowa. Mają być nowe lampy, wiaty przystankowe. Będą też nasadzenia.

Roboty drogowe obejmą 800 metrów drogi, czyli od Ronda Rady Europy do wjazdu do Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Przebudowa ulicy Peowiaków ma zostać zrealizowana do września przyszłego roku.

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ulica Peowiaków w Zamościu