Zamknięty zostanie jeden odcinek ulicy Peowiaków. Autobusy MZK zmienią częściowo trasy

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-09-24 13:11

Trudności pojawią się od soboty (26.09). Wykonawca zamknie odcinek od Ronda Rady Europy (przy cmentarzu) do skrzyżowania z ulicą Przemysłową, czyli końca cmentarza parafialnego. Utrudnienia mają potrwać do końca roku

Mapa z zaznaczonym na czerwono zamkniętym odcinkiem ulicy Peowiaków i trasami objazdów. Szczegóły na Eska Zamość.
Autor: UM Zamość/ Materiały prasowe

Samo rondo będzie przejezdne przez cały czas trwania inwestycji. Natomiast skrzyżowanie z ulicą Przemysłową, które ma być przebudowane na rondo również za jakiś czas zostanie z ruchu wyłączone. Wykonawca  ma umożliwić dojazd  mieszkańcom czy samochodom zaopatrzenia sklepów i lokali usługowych. 

Wykonawca zdecydował się na wyłączenie części jezdni zamiast  wprowadzenia ruchu wahadłowego

- Zamknięcie tego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji robót.  Ruch będzie się odbywał objazdami. Pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników czy mieszkańców osiedla- mówi  Marcin Basak- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zamościu.

Busiarz zignorował znaki i mknął prosto pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

Zmianie ulegną trasy przejazdów autobusów miejskich.

𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟯, 𝟰, 𝟭𝟬, 𝟭𝟰, 𝟯𝟭, 𝟯𝟯 Autobusy jadące od ul. Piłsudskiego będą kursować objazdem przez: ul. Przemysłową → Kilińskiego → 11 Listopada → Prostą → Wyszyńskiego → rondo Rady Europy → ul. Peowiaków → ul. Partyzantów. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟱𝟰 𝙞 𝟱𝟲 Autobusy jadące od ul. Piłsudskiego będą kursować objazdem przez: ul. Przemysłową → Kilińskiego → 11 Listopada → Monte Cassino 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟭𝟲, 𝟭𝟴 𝙞 𝟰𝟵 Kursy zostaną skrócone do Piłsudskiego Planty / Rondo Jana Zamoyskiego. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙖 „𝘽” Autobusy od ul. Kilińskiego pojadą przez ul. 11 Listopada i Prostą do ul. Wyszyńskiego, z pominięciem ul. Przemysłowej. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟬, 𝟮, 𝟳 𝙞 𝟭𝟭 Autobusy jadące od ul. Szczebrzeskiej będą kursować objazdem przez: ul. Altanową → Sienkiewicza → Żdanowską (rondo Stanisława Witeszczaka) → Krysińskiego → Okopową → ul. Partyzantów, z pominięciem ulic Podgroble, Kr. Jadwigi i Akademickiej. 𝙇𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟴, 𝟭𝟱, 𝟯𝟱, 𝟰𝟬, 𝟰𝟮, 𝟰𝟰, 𝟰𝟳 𝙞 𝟱𝟱 Wybrane kursy pozostaną na trasie przez ul. Łukasińskiego

Z powodu utrudnień na ul. Peowiaków  dla kierowców wyznaczono objazdy ulicami Przemysłową, Kilińskiego, 11 Listopada i Prostą. Jednak kierowcy , dla ominięcia zamkniętego odcinka, będą poruszać się  też m.in. ulicą Partyzantów i Łukasińskiego.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną zjazdy, zatoki autobusowe, miejsca postojowe oraz drogi dla pieszych i rowerzystów.  Pojawi się rondo.  Zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa, gazociągowa. Mają być nowe lampy, wiaty przystankowe. Będą też nasadzenia. 

Roboty drogowe obejmą  800 metrów drogi, czyli od Ronda Rady Europy do wjazdu do Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Przebudowa ulicy Peowiaków ma zostać zrealizowana do września przyszłego roku.

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