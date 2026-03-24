Zamojska Oczyszczalnia Ścieków zostanie przebudowana i zmodernizowana. Podpisano umowę z wykonawcą

Modernizacja ma objąć modernizację ścieżki ściekowej, ścieżki osadowej oraz instalacji towarzyszących.

- Oczyszczalnia był oddana do użytku 30 lat temu. To, co było wtedy dobre, teraz już takie nie jest- mówi Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak.

- Nasza oczyszczalnia w chwili obecnej jest w stanie przedzawałowym. Po 30. latach mamy trudności z dotrzymaniem warunków odprowadzania ścieków do rzeki Łabuńki. Oczyszczalnię zmodernizujemy. Będzie nowoczesna. Po realizacji inwestycji o 30 procent wzrośnie nam ilość pozyskiwanego biogazu. Pozwoli to na produkcję dodatkowej energii wykorzystywanej w oczyszczalni. Współczesna technologia jest taka, że nie będziemy musieli dawać dodatkowej chemii po to, żeby strącać azot, żeby strącać pianę, po to wreszcie, żeby dotrzymać warunków oczyszczania ścieków. Dotrzymujemy, ale jest to dużym nakładem, jeżeli chodzi o chemię. Ta chemia praktycznie zniknie. Po modernizacji i budowie farmy fotowoltaicznej będziemy od 80 do 90 procent samowystarczalni- mówi Prezes Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej w Zamościu- Franciszek Josik.

To miasto pochłania pustynia. Za 20 lat może zniknąć z mapy

Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała Inżynieria Rzeszów S.A.

- Mamy spore doświadczenie. Pracowaliśmy i pracujemy dla największych tego typu przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Dla nas jest to ciekawy projekt, z tego względu, że zostaną zainstalowane nowe technologie. To poprawi jakość oczyszczanych ścieków i pozytywnie wpłynie na gospodarkę biogazową, co w konsekwencji przełoży się na dodatkowe oszczędności w postaci wytwarzania z własnych zasobów energii elektrycznych na agregatach kogeneracyjnych - mówi Prezes firmy - Grzegorz Król.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zamościu ma poprawić jakość wód Łabuńki, zwiększyć produkcję dodatkowej energii oraz przywrócić wydajność oczyszczalni.

To inwestycja za 88 , 74 mln zł, w tym 50,50 będzie stanowić dofinansowanie z UE.

Planowane zakończenie realizacji "Modernizacji gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Zamość" to listopad 2025 roku.

Umowę podpisano 24.03 w siedzibie PGK Zamość.

