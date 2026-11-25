W ramach tego zadania wykonano kompleksowy system poprawy bezpieczeństwa obejmujący system detekcji pieszych, doświetlenie przejścia nowoczesnymi oprawami LED, aktywne elementy LED w nawierzchni jezdni, podświetlane znaki oraz monitoring wizyjny.

Aktywne przejście dla pieszych ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Takie przejście działa tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Dzięki zamontowanym czujnikom ruchu, wykrywają przechodnia znajdującego się na jezdni i osoby zbliżające się do przejścia. Migające punkty zwracają uwagę kierowców i ostrzegają ich, że na przejściu może znajdować się pieszy.

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Koszt zadania to nieco ponad 150 tys. złotych. Dofinansowanie dla miasta wyniosło 120 tys. złotych.

Miasto planuje kolejne aktywne przejścia w Zamościu.