Do zdarzenia doszło dzisiejszej nocy. Około 1:30.

- Zaniepokojona o los 83-latki krewna powiadomiła policjantów, że kilkanaście minut wcześniej seniorka wyszła z domu nie informując o tym nikogo. Wyjaśniła, że 83-latka ubrana była jedynie w sweter i spódnicę, na głowie miała zawiązaną chustkę, nie posiadała telefonu komórkowego. Seniorka prawdopodobnie po wyjściu z posesji udała się na teren pobliskich łąk. Krewna wyjaśniła również, że 83-latka na zaburzenia pamięci. Natychmiast w zamojskiej komendzie Policji rozpoczęto intensywne działania poszukiwawcze. Ogłoszono alarm dla jednostki, a do akcji włączyli się również strażacy i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. W akcji poszukiwawczej wzięło udział prawie 70 policjantów oraz dwa psy służbowe, ponad 20 druhów z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kilku strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.Funkcjonariusze sprawdzili rejon miejsca zamieszkania zaginionej oraz miejsca, gdzie mogła przebywać, na bieżąco weryfikowali wszystkie otrzymywane informacje. Przeczesali też zakrzewiony teren okolicznych łąk i pól gminy Nielisz. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na porę nocną, niską temperaturę oraz fakt, że kobieta opuściła miejsce zamieszkania ubrana nieadekwatnie do panujących warunków atmosferycznych. Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań 83-latka została odnaleziona przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została zabrana karetką do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy- informuje oficer prasowy zamojskiej policji- podkom. Dorota Krukowska- Bubiło.