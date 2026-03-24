Trwa sprzątanie miasta po zimie. Pracownicy ZUK usuwają piasek

Podczas tej zimy do usunięcia oblodzenia zużyto w Zamościu prawie tysiąc ton piasku. Sprzątanie go rozpoczęło się od początku tego miesiąca.

- Maszyny pracowały na ulicach Zamościa. Czasami to powodowało korki. Dbamy o to, aby było jak najmniej utrudnień dla mieszkańców. Prace sprzątające trwają na chodnikach, na przystankach, na ulicach. Chcemy, aby piasek jak najszybciej zniknął- informuje Rzecznik Prasowy UM Zamość- Jacek Bełz.

Sprzątanie piachu rozpoczęło się na Starym Mieście. Wczoraj i dzisiaj dotyczy ul. Peowiaków, Królowej Jadwigi i Podgroble.

- W środę i czwartek (25-26 marca) ekip sprzątających można się spodziewać na ul. Szczebrzeskiej, czyli w rejonie ZOO i stacji kolejowej, a także Ośrodka Sportu i Rekreacji. Następnie przyjdzie czas na ulicę Wyszyńskiego. Sprzątane będą też sukcesywnie ścieżki rowerowe na terenie Zamościa, a także pozostałe rejony. Każdego dnia do tych działań Jakub Garbowski, nowy prezes ZUK deleguje ok. 25 pracowników, niemal wszystkich, jakimi dysponuje do tego rodzaju działań. Aby porządki usprawnić, wprowadził zmianowy system pracy- informuje UM Zamość.

– Posiadamy tylko jedną maszynę do zbierania piachu z chodników, dlatego robotnicy pracują ręcznie – informuje prezes Zakładu Usług Komunalnych w Zamościu Garbowski.

Zebrany piasek trafia do magazynu przy PSZOK-u.

