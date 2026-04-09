Trwa Dzień Otwarty w zamojskim sanepidzie. To okazja do poznanai stacji

Wioletta Sawa
2026-04-09 10:19

Prelekcje, porady i prezentacje- to tylko niektóre możliwości,z których można dzisiaj skorzystać w murach sanepidu. Na wszystkich czekają pracownicy, którzy kompetentnie i ciekawie wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Dzień Otwarty Sanepidu w Zamościu
Galeria zdjęć 24

Podczas Dnia Otwartego PSSE można zobaczyć kleszcza, muchy pod mikroskopem czy dowiedzieć się  na czym polegają konkretne kontrole przeprowadzane przez sanepid.

- Osoby, które nas odwiedzą będą mogły zapoznać się z działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych, będą mogły  dowiedzieć się o przeprowadzanych kontrolach, badaniach , programach. Można  też zapytać jak się bada żywność czy wodę. Można też  dowiedzieć jak są przeprowadzane kontrole na przykład w restauracjach oraz dowiedzieć się wielu innych rzeczy na temat naszej działalności- mówi Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zamościu- Stanisław Jaślikowski.

Dzień Otwarty trwa od godz.900 do 14.00