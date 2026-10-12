Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 82-latek

Wioletta Sawa
Wioletta Sawa
2026-10-12 9:27

Zamojska policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia, które miało miejsce w sobotę, 10. października. Do wypadku doszło rano. Było to gminie Zwierzyniec.

Wypadek na torach
Autor: zamojska policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w miejscowości Bagno.

- Około godziny 8:20 dyżurny zamojskiej Policji został powiadomiony o potrąceniu osoby przez pociąg pasażerski relacji Hrubieszów – Kraków w rejonie torów kolejowych w miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec.Jak wynika ze wstępnych ustaleń mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie mężczyzna po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska, niestety nie zdążył i został potrącony.Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.Pociągiem podróżowało 70 osób oraz trzyosobowa obsługa. Osoby te nie odniosły obrażeń. Maszynista był trzeźwy.Na miejscu wypadku policyjna grupa dochodzeniowo – śledcza wykonała czynności procesowe. Decyzją obecnego na miejscu prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu ciało 82-latka zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok - informuje- oficer prasowy zamojskiej policji- podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło  

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Policja i prokuratura wyjaśniają dokładne szczegóły i okoliczności tego zdarzenia.

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