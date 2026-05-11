Tomaszowscy policjanci zatrzymali 6 osób. Wszyscy byli poszukiwani

Dwoje z tych osób było poszukiwanych listami gończymi, pozostali- nakazami doprowadzenia.

- Jedna z realizacji dotyczyła 43-letniego mieszkańca gminy Rachanie, poszukiwanego do odbycia 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna skazany został za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. 43-latek odpowiadał w warunkach recydywy i posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Z ustaleń operacyjnych wynikało, że mężczyzna ukrywał się poza granicami naszego kraju. Gdy postanowił wrócić, do jego drzwi zapukali funkcjonariusze. Początkowo wszystko wskazywało na to, że nie ma go w mieszkaniu, o czym policjantów poinformowała jego rodzina. Operacyjni nie dali jednak tym zapewnieniom wiary. Podczas przeszukania, odnaleźli 43-latka schowanego między ubraniami w kotłowni. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.Kolejna realizacja dotyczyła 38-letniej mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego, poszukiwanej listem gończym przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim za kradzieże. Cztery kolejne osoby poszukiwane były na podstawie nakazu doprowadzenia. 35-latek z gminy Łaszczów trafił do zakładu karnego za jazdę w stanie nietrzeźwości. 37-latek z gminy Jarczów do odbycia miał wyrok za znęcanie się. Natomiast 76-latek z gminy Lubycza Królewska oraz 45-latek z Tomaszowa Lubelskiego poszukiwani byli do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za wykroczenia - informuje rzeczniczka tomaszowskiej policji- młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska

Podobne akcje nadal będą prowadzone przez policjantów z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób tomaszowskiej komendy.

