W powiecie zamojskim mocno wiało. Silny wiatr spowodował wiele szkód

Zamojscy strażacy interweniowali w Poniedziałek Wielkanocny, 6. kwietnia.

- Byliśmy wzywani 31. razy do usuwania powalonych drzew, 4 razy interweniowaliśmy przy uszkodzonych dachach domów mieszkalnych w miejscowościach Sitaniec- Wolica, Płoskie i Łabunie. W miejscowości Kulików uszkodzony dach był na budynku gospodarczym. Największe straty odnotowaliśmy w miejscowości Płoskie, gdzie doszło do zerwania dachu i uszkodzenia przewodu spalinowego instalacji gazowej. Najdłuższa akcja miała miejsce w Łabuniach. Tam strażacy przez niespełna 3 godziny przy użyciu lin przymocowywali część starego dachu do starych punktów. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał- informuje oficer prasowy zamojskich strażaków- mł. bryg. Marcin Żulewski.

Był też uszkodzony pojazd w Szczebrzeszynie przy ul. Błonie, na który spadło drzewo.W usuwaniu skutków silnych wiatrów pracowały jednostki OSP i PSP.

We wtorek (7.04)zamojscy strażacy nie odnotowali już zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru.

Zobacz też:

