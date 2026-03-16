W Zamościu odbędzie się 3. Seminarium Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

To wydarzenie skierowane do rodziców, pedagogów i nauczycieli.
- Zauważamy obniżenie dobrostanu naszych młodych ludzi. Jest to spowodowane łatwym dostępem do mediów , w których obserwujemy i hejt, i przemoc, i szereg treści, które nie powinny się tam znaleźć. Z drugiej strony, obserwujemy zaniedbanie ze strony rodziców, którzy udostępniają dzieciom te sprzęty- mówi Jerzy Liberadzki z klubu Rotary Zamość
Seminarium ma być przestrzenią edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i młodzieży.Na spotkaniu wystąpi 7 prelegentów.
Wydarzenie odbędzie się w ZDK-u i ZAK-u. startuje 17.03 o godz. 10.00 . Link do transmisji z seminarium będzie dostępny na stronie Miasta Zamość. Wydarzenie organizuje zamojski Klub Rotary wspólnie z Miastem Zamość.
zobacz też:
Pilotażowy projekt smartfonowy