Sanepid organizuje Dzień Otwarty. Celem wydarzenia jest przedstawienie pracy stacji i profilaktyka zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu zaprasza mieszkańców na Dzień Otwarty, który odbędzie się w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie instytucji przy ul. Peowiaków 96.

W ramach tego wydarzenia odbędą się między innymi prelekcje dla przedszkolaków, uczniów i seniorów.

- Dla dzieci przedszkolnych będzie to prelekcja na temat zdrowego stylu życia i podstawowych zasad higieny. Dla dzieci starszych i dla wszystkich mieszkańców odbędzie się prelekcja dotycząca pracy sanepidu. Omówimy szczegółowo czym zajmuje się każda z poszczególnych sekcji bo dla większości obywateli sanepid kojarzy się tylko z kontrolami żywności. Warto dodać, że tematyka działalności sanepidu jest bardzo szeroka, dlatego chcemy ją pokazać, bo nie wszyscy to wiedzą. Poza tym, dla seniorów przygotowaliśmy prelekcję poświęconą zdrowemu stylowi życia, zasadom żywienia i chorobom zakaźnym. Dzień Otwarty służy pokazaniu naszej działalności oraz promowaniu zdrowego stylu życia- mówi Anna Dziuba z Sekcji Oświaty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu.

Dzień Otwarty to też dobra okazja do tego, żeby przyjść i popytać pracowników sanepidu o nurtujące kwestie związane z różnymi obszarami pracy stacji.

- Mieszkańcy naszego powiatu mogą zapytać o wytyczne związane z otwieraniem różnych obszarów działalności na przykład takich jak: żywność, higiena komunalna, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne. Można zapytać o badania wody, o programy edukacyjne, bezpieczeństwo żywności, choroby zakaźne. Warto przyjść na Dzień Otwarty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu bo to jest jedyny dzień, w którym można dokładnie zapoznać się z naszą pracą i skorzystać z poradnictwa. Zapraszamy serdecznie - dodaje Anna Dziuba.

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Hasło tegorocznej edycji to "Lepiej zapobiegać niż leczyć".

Zobacz też:

Otwarcie wyremontowanych poradni w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu