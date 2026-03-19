Szpital Papieski rozpoczął nową erę chirurgii na Zamojszczyźnie. Przeprowadzono tam pierwsze operacje z udziałem Robota da Vinci

Szpital Papieski wykorzystując Robota da Vinci stawia na rozwój i wzmacnia swoją pozycję jako jedną z kluczowych placówek medycznych regionu.

– Nasz szpital konsekwentnie buduje swoją pozycję jako nowoczesna, rozwijająca się placówka medyczna, która chce leczyć na najwyższym poziomie i odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców regionu. Zakup robota chirurgicznego da Vinci to inwestycja w przyszłość, w bezpieczeństwo pacjentów i w rozwój naszej kadry. To dla nas bardzo ważny moment, bo nie mówimy już tylko o planach – mówimy o realnym wdrażaniu nowoczesnej chirurgii w Zamościu. Chcemy, aby mieszkańcy naszego regionu mieli dostęp do innowacyjnych metod leczenia tutaj, na miejscu, w swoim szpitalu – podkreśla Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

- System Intuitive Surgical da Vinci Xi należy do najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych we współczesnej chirurgii małoinwazyjnej. Umożliwia operatorowi wykonywanie niezwykle precyzyjnych ruchów narzędzi chirurgicznych, zapewnia wysokiej jakości obraz pola operacyjnego i wspiera przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów z minimalną ingerencją w organizm pacjenta. System obejmuje konsolę operatora, wózek pacjenta z czterema ruchomymi ramionami oraz wózek wizyjny, a jego wartość wyniosła około 16 mln zł. W Szpitalu Papieskim w Zamościu lekarze oraz personel medyczny przechodzą specjalistyczne szkolenia, które przygotowują ich do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zabiegów z użyciem systemu robotycznego. Szpital podkreśla, że rozwój tej technologii musi iść w parze z rozwojem kwalifikacji kadry, ponieważ to właśnie wiedza, doświadczenie i przygotowanie zespołu stanowią fundament nowoczesnego leczenia- informuje Rzecznik Prasowy Szpitala Papieskiego- Alicja Palonka.

- Przełom w trakcie takich operacji robotycznych polega na tym, że możemy widzieć wszystko w systemie 3D. Chirurg, który operuje, wykonuje to z większa precyzją, dzięki temu może chronić zdrowe tkanki pacjenta. Chirurgia robotyczna to jest nowoczesna metoda operacji za pomocą specjalistycznego robota chirurgicznego. Lekarz steruje robotem z konsoli, a robot wykonuje bardzo precyzyjne ruchy narzędziami operacyjnymi. Robot nigdy nie operuje sam. Całą operację wykonuje urolog, ginekolog, chirurg, który kontroluje każdy ruch robota. Robot jest tylko bardzo zaawansowanym narzędziem, które pozwala lekarzowi pracować. Za nami pierwsze operacje wykorzystaniem Robota da Vinci, w tym zabiegi usunięcia gruczołu krokowego. Operacje przebiegły bardzo sprawnie, bez komplikacji. Pacjenci czują się już bardzo dobrze, bez żadnych dolegliwości- mówi lekarz kierujący Oddziałem Urologii Mirosław Kawałko.​

Kolejna operacja usunięcia gruczołu krokowego w szpitalu z udziałem Robota da Vinci odbędzie się w poniedziałek (23.03).

W zamojskim Szpitalu Papieskim operacje robotyczne będą przeprowadzane w urologii, ginekologii i chirurgii.

