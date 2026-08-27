Będą szukali skarbów w ziemi. Detektoryści zjadą do Gminy Zamość

Pasjonaci historii i szukania skarbów spotkają się w Gminie Zamość. Z wykrywaczami metalu będą sprawdzali okolicę.

- Detektoryści to takie osoby, które z wykrywaczami metalu poszukują różnych artefaktów, przedmiotów z przeszłości. Będą miały bazę w naszym Centrum Geoturystycznym w Lipsku- Polesiu i będą penetrować okolicę i poszukiwać skarbów przeszłości- mówi Sekretarz gminy Zamość- Konrad Dziuba.

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W sobotę zaplanowano Dzień otwarty.

- W sobotę (28.08) od godz. 15.00 do 18.00 będzie można zobaczyć co detektoryści znaleźli w ziemi w trakcie poszukiwań. Będzie też możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach, które detektoryści skierują do publiczności- dodaje Konrad Dziuba.

W Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu będzie można obejrzeć też wystawy militariów z I i II wojny światowej, kolekcje broni z epoki. Będą też dodatkowe atrakcje, wśród nich strzelnica laserowa, konkursy z nagrodami, pole testowe i coś na ząb

I Roztoczański Zlot Detektorystów potrwa do niedzieli (30.08)​.

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