Miasto zaprezentowało nową strategię promocji Zamościa. Pokazało też nowe logo

Nowym hasłem promującym miasto jest „Zamość. Idealny", a nowe logo to grafika mająca nawiązywać do herbu Jelita Rodu Zamoyskich. UM Zamość tłumaczy, że zmiana hasła i logotypu były potrzebne.

- Wszystkim nam zależy, aby do Zamościa przyjeżdżało coraz więcej turystów- mówi Prezydent Zamościa- Rafał Zwolak. - Zmiana hasła i identyfikacji wizualnej miasta tj. "Zamość. Twierdza Otwarta" na "Zamość. Miasto idealnych doświadczeń" wynika głównie z potrzeby odświeżenia wizerunku i lepszego dopasowania go do współczesnych oczekiwań zarówno turystów jak i mieszkańców naszego miasta. Hasło " Zamość. Twierdza Otwarta" odnosiło się głównie do przeszłości militarnej i architektury obronnej miasta. Nowe hasło podkreśla coś szerszego, a mianowicie doświadczenia, czyli to, co turysta może poczuć, przeżyć w naszym mieście: atmosferę, wydarzenia, kulturę, kuchnię czy spacery wpisane na listę UNESCO. Współczesna turystyka skupia się na doświadczeniach. Ludzie nie chcą tylko oglądać zabytków i architektury danych miast, ale chcą przeżywać dane miejsca, które odwiedzają. Nowe hasło wpisuje się w ten trend i może być bardziej atrakcyjne również pod względem marketingowym. Zamość jest wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO jako przykład renesansowego miasta idealnego, a nowe hasło bezpośrednio do tego nawiązuje, ale w bardzo nowoczesny sposób. Nowa identyfikacja pozwala promować zarówno wydarzenia w mieście jak i ofertę gastronomiczną, życie miejskie, atrakcje turystyczne. Zmiana logo i hasła jest elementem strategii, który ma przyciągnąć uwagę w kierunku Zamościa, wyróżnić nasze miasto na tle innych miast, ale pokazać też, że się rozwija i nie stoi w miejscu - mówi Joanna Liberadzka-Duras, dyrektor Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta.

Bykon 2026: Bydgoszcz opanowana przez fanów fantastyki

Strategię promocji turystycznej miasta Zamość na lata 2025+ opracowała Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Dokument powstał po analizie dotychczasowej komunikacji i działań promocyjnych, badań opinii turystów i mieszkańców, identyfikacji trendów oraz opracowaniu głównej idei komunikacji, planu działań promocyjnych i systemu koordynacji wdrażania programu.

Strategia powstała w celu opracowania spójnego, nowoczesnego programu promocji turystycznej Zamościa.

Nowa strategia oparta jest na haśle: "Zamość. Idealny, by… -poczuć gościnność-doświadczać wspólnych chwil-zwolnić-odkrywać regionalne smaki-zachwycać się kulturą

Elementem opracowanej identyfikacji wizualnej jest logo nawiązujące do herbu Jelita rodu Zamoyskich. Logotyp przedstawia trzy groty włóczni.

- W przestrzeni publicznej słyszymy pytanie dlaczego od tej twierdzy odchodzimy. Komunikat wynikający z badań i ze stanowiska ekspertów był taki, że ta twierdza nie jest tym elementem, który jednoznacznie kojarzy się z Zamościem. Dla regionalistów jest jednoznacznym skojarzeniem natomiast dla statystycznego Polaka, szczególnie spoza Zamościa to nie jest jednoznaczne skojarzenie z miastem. Zapytaliśmy ekspertów czy powinniśmy w logotypie akcentować element historyczny czy powinniśmy postawić na świeże logo. Sugerowali nam, że powinniśmy jednak postawić na logo, które będzie dynamiczne, które, jeśli będzie dotykać historii to z jakimś twistem. W pewnym momencie natrafiliśmy na herb Jelita rodziny Zamoyskich. On jest bardzo charakterystyczny bo te włócznie zostały zarysowane w sposób wyjątkowy i ostrza tych włóczni stały się przyczynkiem do budowy samego sygnetu loga, które w połączeniu z nazwą miasta utworzyło nam logo- mówi Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

Nowe logo i hasło mają być wdrażane w materiałach promocyjnych, działaniach marketingowych oraz komunikacji miasta.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia