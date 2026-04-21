Kieowca auta zderzył się z motorowerzystą. 15-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło na ul. Kościuszki.

- Dyżurny biłgorajskiej komendy wczoraj około godziny 14:00 otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia drogowego pomiędzy motorowerem Junak a osobową Hondą, do którego doszło na ulicy Kościuszki w Biłgoraju. Wstępne ustalenia skierowanych na miejsce policjantów wskazują na to, że do zdarzenia doszło w momencie wykonywania przez 37 – letniego kierowcę skrętu w lewo. W trakcie manewru mężczyzna postanowił go skorygować i cofając zajechał drogę jadącemu Junakiem 15 – latkowi. Nastolatek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala - informuje starszy aspirant Joanna Klimek - rzecznik prasowy biłgorajskiej policji.

Policja bada dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz apeluje o ostrożną i bezpieczną jazdę.

