Prace toczą się od niedawna.
- Możemy być pewni, że tej zimy zaoszczędzimy dość znaczne środki finansowe na energii cieplnej i na energii elektrycznej - mówi Starosta Zamojski- Stanisław Grześko.
Przez prowadzone prace zmniejszyła się czasowo liczba miejsc parkingowych.
- Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Musimy przeprowadzić ten remont- dodaje Stanisław Grześko.
Koszt termomodernizacji to prawie milion 200 tysięcy złotych, prace mają się zakończyć do końca listopada.
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