Dach na zamojskiej ósemce przejdzie remont. Jest już wybrany wykonawca tego zadania

Inwestycja ma rozwiązać problemy z którymi obecnie boryka się zamojska ósemka.

- Niestety przez okres 2- 3 lat zaobserwowawszy, że dach przecieka, robią się duże zacieki i pojawia się grzyb. W związku z tym zdecydowaliśmy, że czas na remont- mówi Radiu Eska Zamość- Artur Plewa, dyrektor SP nr 8 im. Orląt Lwowskich mieszczącej się na osiedlu Karolówka.

Do realizacji tego zadania zostało wybrane Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Trepko z siedzibą przy ul. Granicznej w Zamościu. Zwycięska oferta wyniosła nieco ponad 349 tys. zł.

Pierwsze prace mają ruszyć w maju, pozostałe zostaną wykonane w wakacje. Całość ma zostać ukończona do 21 sierpnia.

