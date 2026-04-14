W Zamościu ruszą zdjęcia do "Szatana z siódmej klasy". Filmowcy pojawią się na starówce

Wioletta Sawa
2026-04-14 10:39

Od 14 do 16.06 w Grodzie Hetmana będzie kręcony film o przygodach Adasia Cisowskiego. Będzie to nowsza ekranizacji książki Kornela Makuszyńskiego. Miejscem zdjęć będzie Brama Szczebrzeska.

Kadr z filmu Szatan z 7 klasy (1960)

Autor: Zespół Filmowy "Kadr"/ FilmWeb.pl/ Materiały prasowe

Zamojski Urząd Miasta wydał w związku z tym komunikat do zmotoryzowanych.

- Informujemy, że w dniach 14 kwietnia od godz. 16:00 do 16 kwietnia (włącznie) parking przy Bramie Szczebrzeskiej (ul. Szczebrzeska 5) będzie czasowo wyłączony z użytkowania. Zamknięcie parkingu jest związane z realizacją zdjęć filmowych, które będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy. Prosimy o pozostawienie samochodów na pozostałych parkingach w obrębie Starego Miasta. Dziękujemy za wyrozumiałość.

- Już we wtorek w Zamościu oraz na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego zdjęcia uciekające do filmu Szatan z siódmej klasy. Musimy mieć wiosenna pogodę i kręcimy sekwencje Napoleońskie! Cały film sierpień-wrzesień! - informuje  Mariusz Pujszo, zaangażowany w ten film.

Jechałem legendarnym pociągiem. W środku jak kiedyś, aż trudno uwierzyć!

Reżyserem nowego "Szatana" będzie Kordian Piwowarski. W roli Adasia Cisowskiego ma wystąpić Hugo Tarres.

Pierwsza wersja filmu pt. „Szatan z siódmej klasy” była kręcona w  1960 roku  w Płocku.

Zobacz też:

48. Kiermasz Wielkanocny

48. Kiermasz Wielkanocny
Galeria zdjęć 96