W Zamościu ruszą zdjęcia do "Szatana z siódmej klasy". Filmowcy pojawią się na starówce

Zamojski Urząd Miasta wydał w związku z tym komunikat do zmotoryzowanych.

- Informujemy, że w dniach 14 kwietnia od godz. 16:00 do 16 kwietnia (włącznie) parking przy Bramie Szczebrzeskiej (ul. Szczebrzeska 5) będzie czasowo wyłączony z użytkowania. Zamknięcie parkingu jest związane z realizacją zdjęć filmowych, które będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy. Prosimy o pozostawienie samochodów na pozostałych parkingach w obrębie Starego Miasta. Dziękujemy za wyrozumiałość.

- Już we wtorek w Zamościu oraz na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego zdjęcia uciekające do filmu Szatan z siódmej klasy. Musimy mieć wiosenna pogodę i kręcimy sekwencje Napoleońskie! Cały film sierpień-wrzesień! - informuje Mariusz Pujszo, zaangażowany w ten film.

Reżyserem nowego "Szatana" będzie Kordian Piwowarski. W roli Adasia Cisowskiego ma wystąpić Hugo Tarres.

Pierwsza wersja filmu pt. „Szatan z siódmej klasy” była kręcona w 1960 roku w Płocku.

