Były problemy z wodą w Zamościu. Część mieszkańców korzystała z beczkowozów

- W niedzielę , tuż po godzinie 7.00 mieliśmy awarię sieci wodociągowej na ul. Peowiaków. Awaria została spowodowana tym, że wystrzelił nam korek, który był zamontowany na odejściu, nie był on na mapie. W pierwszych dwóch godzinach spadło ciśnienie wody w całym Zamościu bo woda wielkim strumieniem wylewała się na pobliskie tereny zielone. Po dwóch godzinach ciśnienie w Zamościu przywróciliśmy do normy. Wody nie miało tylko osiedle Planty. Tam postawiliśmy trzy beczki . W godzinach popołudniowych awaria została usunięta, częściowo wykop zasypaliśmy piaskiem - mówi Prezes PGK Zamość- Franciszek Josik.