Były problemy z wodą w Zamościu. Część mieszkańców korzystała z beczkowozów

Wioletta Sawa
2026-03-23 11:27

W niedzielę (22.03) doszło do awarii magistrali na ulicy Peowiaków. Problemy z ciśnieniem i brakiem wody w kranach wystąpiły w całym Zamościu. Na miejscu pracowały służby.

Beczkowozy pojawiły się w pobliżu bloku nr 14 oraz w okolicy Szkoły Podstawowej nr 10 i na ul. Peowiaków 50. Urząd Miasta informował, że jednostki oświatowe i Zamojski Szpital niepubliczny  nie ucierpiały i nie doszło do poważnych podtopień. Zanieczyszczone szlamem było boisko przy SP nr 10. Na ulicy Peowiaków występowały utrudnienia. Było  czasowe zamknięcie jej dla ruchu.

- W niedzielę , tuż po godzinie 7.00 mieliśmy awarię sieci wodociągowej na ul. Peowiaków. Awaria została spowodowana tym, że wystrzelił nam korek, który był zamontowany na odejściu, nie był on na mapie. W pierwszych dwóch godzinach spadło ciśnienie wody w całym Zamościu bo woda wielkim strumieniem wylewała się na pobliskie tereny zielone. Po dwóch godzinach ciśnienie w Zamościu przywróciliśmy do normy. Wody nie miało tylko osiedle Planty. Tam postawiliśmy trzy beczki . W godzinach popołudniowych awaria została usunięta, częściowo wykop zasypaliśmy piaskiem - mówi Prezes PGK Zamość- Franciszek Josik.

Dzisiaj odtwarzana jest nawierzchnia.

