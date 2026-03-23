Były problemy z wodą w Zamościu. Część mieszkańców korzystała z beczkowozów

Beczkowozy pojawiły się w pobliżu bloku nr 14 oraz w okolicy Szkoły Podstawowej nr 10 i na ul. Peowiaków 50. Urząd Miasta informował, że jednostki oświatowe i Zamojski Szpital niepubliczny nie ucierpiały i nie doszło do poważnych podtopień. Zanieczyszczone szlamem było boisko przy SP nr 10. Na ulicy Peowiaków występowały utrudnienia. Było czasowe zamknięcie jej dla ruchu.
- W niedzielę , tuż po godzinie 7.00 mieliśmy awarię sieci wodociągowej na ul. Peowiaków. Awaria została spowodowana tym, że wystrzelił nam korek, który był zamontowany na odejściu, nie był on na mapie. W pierwszych dwóch godzinach spadło ciśnienie wody w całym Zamościu bo woda wielkim strumieniem wylewała się na pobliskie tereny zielone. Po dwóch godzinach ciśnienie w Zamościu przywróciliśmy do normy. Wody nie miało tylko osiedle Planty. Tam postawiliśmy trzy beczki . W godzinach popołudniowych awaria została usunięta, częściowo wykop zasypaliśmy piaskiem - mówi Prezes PGK Zamość- Franciszek Josik.
Dzisiaj odtwarzana jest nawierzchnia.
